تمويل وتنفيذ مصري.. سد "ستيجلر جورج": "القاهرة" تدعم التنمية الأفريقية

كتب-أحمد مسعد:

حقبة جديدة من التعاون الثنائي بين مصر والقارة الأفريقية، شهدها اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتوقيع عقد إنشاء سد من خلال بناء سد "ستيجلر جورج"، في تنزانيا بسعة تخزينية تبلغ 34 مليار متر مكعب، وتنفذه شركة المقاولون العرب.

يقول الدكتور ضياء القوصي، الخبير المائي الدولي، إن شراكة مصر في بناء سد بحجم "ستيجلر جورج"، يؤكد توجه مصر نحو رؤية تنموية في أفريقيا ويعزز القوة الناعمة لمصر في القارة السمراء، مؤكدًا أن المشروع يعد مشروعًا وطنيًا لدولة تنزانيا يعطي إضافة للطاقة الكهربائية مرة ونصف.

وأضاف القوصي، لمصراوي، الأربعاء، أن مشروع السد من أعمال تصميم وإنشاء سدود للطاقة الكهرومائية، ومحطات كهرباء، بطول يبلغ 1025 مترًا، وارتفاع 130 مترًا، بالإضافة إلى إنشاء 4 سدود أخرى لتخزين المياه .

وأوضح أن العمل بالمشروع يبدأ يناير العام المقبل، متوقعا افتتاحه عام 2022، مؤكدًا، أن مصر تعد الجهة الممولة بالتعاون مع شريك صيني وعدد من المؤسات الدولية.

وقال الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بالمعهد الأفريقي بجامعة القاهرة، إن مساحة تنزانيا قريبة من نفس مساحة مصر ويبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، موضحًا، أن 80% من الشعب التنزاني ليس لديهم كهرباء والباقي ليس لديهم طاقة بشكل دائم.

وأضاف الشراقي، لمصراوي، أن سد تنزايا على نهر "روفيجي" البالغ طوله أكثر من 600 كيلو، موضحا أن النهر يصب في المحيط الهندي.

وأوضح ، أن سد ""ستيجلر جورج" ليس له علاقة بحوض النيل، ولا يؤثر علي أي دولة من دول الجوار.

وقال إن الغرض من السد، توليد كهرباء بسعة تخزينة 34 مليار مترمكعب، أي نصف السعة التخزينة لسد النهضة، متابعًا أنه يضاعف كمية الكهرباء الموجودة بتنزانيا مرة ونصف بقوة 2200 ميجا وات.

وتبلغ تكلفة إنشاء السد، 2.9 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 5 آلاف شخص بين مهندسين وعمال.

وعلي الجانب الرسمي، أكد الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن دور الوزارة في المشروع، جهة معاونة مثلها مثل الوزارت الأخري، مشيرًا إلى أن شركتي المقاولون العرب والسويدي هما الجهة المنفذة.

وأضاف خفاجي، لمصراوي، أن السد يعد رسالة واضحة للعالم كله أن مصر تدعم التنمية الأفريقية، موضحًا أن مصر ترفض الإضرار بأي دولة من دول المصب، مؤكدًا، أن السد لن يؤثر على أي من دول الجوار.



ومن المقرر أن تنفذ شركة المقاولون العرب السد بجميع مراحله بالتعاون مع شركة السويدي، التي تتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع.

وكانت المقاولون العرب، فازت في مناقصة لتصميم وبناء سد ستيجلر جورج الضخم والذي يجرى تأسيسه على ضفاف نهر روفيجي بتنزانيا.

وتعتبر تنزانيا، السد، واحدا من أهم المشروعات الوطنية لتوليد الطاقة، واختيار شركة مصرية لتنفيذه؛ يعد ثقة كبيرة في القدرات المصرية.

ويتكون سد "ستيجلر جورج" من سد رئيسي يبلغ ارتفاعه 134 مترًا، و4 سدود مكملة لزيادة السعة التخزينية، لتصل إلى 34 مليار متر مكعب، وتقدر تكلفة بناء السد، بحوالى 3.6 مليار دولار، ويهدف إلى توليد الكهرباء بقدرة 2100 ميجاوات.