5900 جيجا وات سنويًا.. 15 معلومة عن سد "ستيجلر جورج"

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأربعاء، توقيع عقد إنشاء ستيجلر جورج، في دولة تنزانيا.

حضر توقيع العقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، ومحسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، التي تنفذ السد.

وحسب التصريحات الرسمية للمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، والبيان الرسمي الصادر عن الشركة حول السد، وتصريحات المهندس لؤي محسن، مدير أعمال بقطاع مياه النيل بوزارة الري، ينشر "مصراوي" أبرز 15 معلومة عن السد التنزاني:

- تم طرح المشروع في مناقصة عالمية العام الماضي

- أكبر سد في تنزانيا على نهر روفيجي

- فازت شركة المقاولون العرب المصرية بتنفيذ السد

- نافس على تصميم السد شركات صينية وتركية وهندية وأوروبية

- عقدت المقاولون العرب ورشة تضم 35 مهندسًا في كل التخصصات للوصول إلى تصميم للمشروع رغم صعوبة تنفيذه على الأرض بسبب الطبيعة التضاريسية

- تدخل شركة السويدي شريكًا في المشروع لتنفيذ أعمال نقل الكهرباء

- تبلغ القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية للسد 2100 ميجاوات

- تقع محطة الطاقة عبر نهر روفيجي، في مضيق شتيجلر، في محمية سيلوس، منطقة موروغورو

- يبلغ طول السد الرئيسي 1 كيلو متر وارتفاعه 130مترًا

- ينتهي العمل في بناء السد خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرًا، بحيث يصبح جاهزًا في نهاية عام 2021

- سيتم دمج الطاقة المنتجة من السد في شبكة الكهرباء الوطنية

- يذهب السد للاتجاه الشرقي وليس له علاقة بمسار المياه القادمة إلى مصر

- يصل تخزين البحيرة الخاصة بالسد إلى 34 مليار متر مكعب من المياه

- تغطي البحيرة مساحة 1350 كيلو مترًا بطول 100 كيلو متر

- تبلغ القدرة السنوية لإنتاج الكهرباء من السد 5900 جيجا وات