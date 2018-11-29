"التنمية المحلية": ندرس حظر استيراد قطع غيار "التوك توك"

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تدرس الفترة الحالية حظر استيراد قطع غيار التوك توك؛ لأنه بالرغم من حظر استيراد التوك توك إلا أنه جاري استيراد قطع غيار وتجميعه في مصر.

وأضاف شعراوي، خلال اجتماعه مع الصحفيين، الخميس، أن عدد مركبات التوك توك المرخصة وصل لـ219 ألفًا، من أصل 450 ألفًا جرى حصرها بشكل أولي.

وأوضح الوزير، أن التوك توك يمثل مشكلة أمن قومي؛ لأن له أبعاد اجتماعية وأمنية بخلاف البعد الاقتصادي.

وتابع الوزير: "وجدنا أن مشكلات التسرب من التعليم جزء منها التوك توك كما يمثل نسبة كبيرة في الجرائم وحوادث العنف والخطف والقتل، كما أن المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر لا تجد عمالة".