بدء أعمال ترميم وتطوير معبد إسنا بجنوب الأقصر

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، بدء منطقة آثار الأقصر، أعمال مشروع ترميم وتطوير معبد إسنا بمدينة إسنا جنوب الأقصر، في إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق الأثرية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الترميم تهدف إلى إظهار الرسومات التي يتفرد بها المعبد، وتتضمن الأعمال ترميم وتنظيف الحوائط و تثبيت الألوان وإزالة السناج وإعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية التي تساقطت عبر الزمان.

ومن جانبه قال أحمد حسن، مدير عام معبد إسنا، إن المعبد يعد من أهم معالم مدينة إسنا الأثرية وهو يقع على بعد حوالي 55 كم جنوب مدينة الأقصر على الضفة الغربية للنيل، وجرى اكتشافه وتنظيفه من الرديم عام 1843م أي في أواخر عصر محمد على باشا، وكان المعبد قديما مخصص لعبادة المعبود خنوم وعائلته منحيت ورت، وهو خالق البشر وكذلك المعبودة نيت وعائلتها بجانب معبودات أخرى.

وأضاف حسن، في بيان اليوم، أن أهم ما فى المعبد صالة الأعمدة التى تعتبر من أجمل المبانى فى مصر وترجع للعصر اليونانى الرومانى، فهي عبارة عن صالة مستطيلة الشكل ذو واجهة ذات طراز معماري خاص ويحمل سقفها 24 أسطوانة بارتفاع 5,13م ومزخرفة بنقوش بارزة ذات تيجان نباتية متنوعة.

وتابع: "تعتبر هذه القاعة "الصالة" من أجمل صالات الأعمدة في مصر على وجه العموم من حيث تماثل النسب وطريقة نحت تيجان أعمدتها وبقائها في حالة جيدة من الحفظ، والمناظر الداخلية للمعبد تتعلق أغلبها بالديانة والعقيدة في تلك الفترة وتتكون من مؤلفات دينية ونصوص عن خلق العالم".