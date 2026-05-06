أعلنت ڤاليو اليوم، الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية "FRA" لتأسيس نشاطها المخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بيان الشركة اليوم، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة، إلا أن الوصول إلى التمويل الرسمي يبقى أحد أكبر التحديات التي تواجهها.

ويعاني العديد من أصحاب الأعمال من صعوبة تأمين رأس المال في الأوقات المناسبة، مما يؤثر سلبا على قدرتهم على التوسع التشغيلي وإدارة رأس المال العامل والمنافسة بفعالية.

ويعد دخول ڤاليو إلى هذا المجال بمثابة فتح باب جديد لتقديم خدمات سريعة تعتمد على الذكاء المعلوماتي، وتيسير الوصول إلى مزايا قطاع التمويل.

ويعزز هذا الأمر من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول الخدمات التمويلية، لتحقيق تطلعاتهم المالية.

ويكمن في جوهر هذا التوسع ميزة تنافسية فريدة، وهي شبكة تجار ڤاليو الحالية؛ فمن خلال بناء علاقات عميقة وغنية بالبيانات مع التجار عبر منظومتها الشاملة، تتمتع ڤاليو بمكانة لتقييم الجدارة الائتمانية بدقة وكفاءة تفوق ما يمكن أن يقدمه المقرضون التقليديون.

وسيتم الآن توظيف خوارزميات التقييم الائتماني والتحليلات المتقدمة للبيانات التي تم صقلها عبر سنوات من الريادة في قطاع التمويل الاستهلاكي لتقييم وتلبية احتياجات تمويل الأعمال، مما يتيح موافقات أسرع، وتسعيرا أكثر دقة وفقا للمخاطر، وتجربة رقمية سلسة لأصحاب الأعمال.

وتمتد أهمية هذا التطور إلى ما هو أبعد من مسار نمو ڤاليو الخاص؛ فمن خلال توجيه التمويل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، تساهم "ڤاليو" في خلق فرص العمل، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتحويل الشركات التي عملت تاريخياً خارج نطاق الائتمان المؤسسي إلى القطاع الرسمي.

وبالنسبة للتجار ضمن شبكة ڤاليو بشكل خاص، يمثل هذا المرفق تحولا جذريا، حيث ينتقلون من كونهم شركاء معاملات إلى عملاء أعمال مدعومين بالكامل مع إمكانية الوصول إلى الأدوات المالية اللازمة للنمو.