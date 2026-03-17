هل تقود زيادة الأجور لموجة تضخم جديدة؟ خبراء يجيبون

يرى خبراء اقتصاديون أن زيادة الأجور لا تمثل بالضرورة عاملًا مباشرًا في ارتفاع معدلات التضخم، بل تأتي في الأساس كأداة لتعويض تراجع القوة الشرائية الناتج عن موجات الغلاء السابقة، موضحين أن التضخم في حد ذاته كان مدفوعًا بعوامل خارجية وداخلية، في مقدمتها تحريك أسعار الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما انعكس على أسعار مختلف السلع في الأسواق.

وقبل الإعلان المرتقب عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، يأتي هذا التحرك في سياق اقتصادي معقد، شهد خلاله هذا الحد قفزات متتالية على مدار أكثر من عقد، مدفوعة بضغوط تضخمية قوية وتراجع في القوة الشرائية للمواطنين. فمنذ عام 2014، ارتفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملحوظ، في إطار محاولات حكومية مستمرة لمواكبة التغيرات الاقتصادية، خاصة مع تحركات سعر الصرف وارتفاع تكاليف المعيشة.

وخلال السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة هذه الزيادات بشكل لافت، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، ما دفع الحكومة إلى تبني سياسات تستهدف تحقيق قدر من التوازن بين مستويات الدخل والإنفاق. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين دون الإخلال باستقرار المؤشرات الاقتصادية.

ومع تحريك أسعار البنزين والسولار خلال الفترة الأخيرة، بدأت الأسواق تشهد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، نتيجة زيادة تكاليف التشغيل والنقل وسلاسل الإمداد، وهو ما أدى إلى ضغوط إضافية على المستهلكين.

وتنعكس هذه الزيادات تدريجيًا على مختلف القطاعات، من الغذاء إلى الخدمات، في ظل الارتباط الوثيق بين تكلفة الطاقة وأسعار السلع.

ورغم ذلك، يشير خبراء إلى أن تحريك الأجور يأتي كاستجابة طبيعية لهذه الضغوط، في محاولة لإعادة التوازن المفقود بين مستويات الدخل والأسعار، وليس كسبب رئيسي في خلق موجة تضخمية جديدة. في المقابل، يحذر آخرون من أن تزامن زيادة الأجور مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود وصعود الدولار قد يفاقم من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تأثيرات عالمية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن.

زيادة الأجور لا تعني موجة تضخم جديدة.. والحكومة تحاول استعادة التوازن

قال الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الإجراءات الأخيرة، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدخول، لا تقود بالضرورة إلى موجة تضخمية جديدة، موضحًا أن الهدف منها هو إعادة التوازن بين ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أنيس أن التضخم في الأساس جاء نتيجة قرارات، من بينها رفع أسعار المحروقات، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية. وبالتالي، فإن تحريك الأجور يأتي كرد فعل لتعويض هذا التآكل، وليس سببًا في خلق تضخم جديد.

وأشار إلى أن زيادة الدخول في هذا السياق لا تؤدي إلى زيادة حقيقية في السيولة داخل السوق أو في المعروض النقدي، لأنها تمثل تعويضًا عن خسائر سابقة في القوة الشرائية، لافتًا إلى أن الاقتصاد كان يشهد تراجعًا في معدلات التضخم إلى أقل من 12% قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا مع زيادة أسعار الوقود.

وأكد أن ما يحدث حاليًا هو محاولة من الحكومة لإعادة المواطن إلى نفس المستوى المعيشي الذي كان عليه قبل موجة ارتفاع الأسعار، وليس دفعه إلى مستوى أعلى من الإنفاق، وهو ما يفسر غياب التأثير التضخمي المباشر لزيادة الأجور في الوقت الراهن.

مخاوف من عودة التضخم.. وضغوط مرتقبة مع الوقود والدولار وزيادة الأجور

من جانبه، أكد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن هناك مخاوف متزايدة من عودة ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن عدة عوامل متزامنة.

وأوضح نجلة أن السوق تتجه بالفعل لمواجهة ضغوط تضخمية خلال الفترة القادمة، مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات وصعود الدولار، وهو ما ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع والخدمات.

وأشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي ضمن هذا الإطار، حيث تتداخل مع باقي العوامل الاقتصادية، ما يعزز من الضغوط التضخمية التي بدأت تتشكل بالفعل، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تفرض واقعًا تضخميًا على الاقتصاد.

وفي المقابل، لفت إلى أن الحكومة تحركت بشكل استباقي عبر حزم الحماية الاجتماعية، إلى جانب زيادات استثنائية في الأجور والمعاشات، بهدف تخفيف حدة هذه الضغوط على المواطنين.

كما ربط نجلة بين التطورات المحلية والسياق العالمي، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا أدى إلى زيادة تكاليف سلاسل الإمداد والشحن، ما ساهم في تصاعد المخاوف من التضخم عالميًا، وأثر على توجهات البنوك المركزية فيما يتعلق بأسعار الفائدة.