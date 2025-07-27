كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان اليوم، أنه بعد دراسة وتحليل 60 ألف جهاز محمول خلال الأيام الماضية، تم التأكد من مشروعية استحقاق 47 ألف جهاز محمول للإعفاء، وقد تم إعادة تشغيل تلك الأجهزة.

وتم وقف 13 ألف جهاز محمول ثبتت التحليلات حصولها على إعفاء جمركي بطريقة غير مشروعة، وفق بيان للجهاز اليوم.

ويأتي هذا في ضوء ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي، حيث أبدى عدد من المستخدمين استياءهم من فرض رسوم على هواتف قاموا بتفعيلها في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية لـ"مصراوي"، إن هناك عددًا كبيرًا من المستخدمين فوجئوا بوجود رسوم جمركية على هواتفهم رغم تفعيلها قبل موعد بدء تطبيق القرار رسميًا.

وكانت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت في تفعيل رسوم جمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف المستورد بداية من يناير 2025، بهدف التصدي لمحاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية.