"العبور للاستثمار العقاري" تؤسس فرعا جديدا في الإمارات

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري عن قيامها بتأسيس فرع جديد لها في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى فرع الشركة الموجود بإمارة دبي.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة لإدارة البورصة، يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الشركة لبحث فرص النمو خارج السوق المحلي، وخصوصا في الأسواق الإقليمية الواعدة.

وأضافت الشركة، أن الفرع الجديد يهدف إلى دراسة مشروعات في قطاع الإنشاءات بدولة الإمارات، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية واستكشاف المشروعات في السوق الإماراتي.

وأكدت الشركة، أن هذا التوسع يأتي ضمن خطة استكشافية، ولن يكون له في الوقت الحالي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للشركة. وسيتم الإفصاح عن آية تطورات جوهرية مستقبلا في حينها، مؤكدة أن هذا الإفصاح يأتي التزاما بمبدأ الشفافية والإفصاح الكامل للمستثمرين.

وتأسست شركة العبور للاستثمار العقاري عام 1994. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1998. ومتخصصة في القيام بأعمال المقاولات المتكاملة فى مجال مشـروعات الإسكان والتعمير والمباني العامة، وشراء الأراضي وتقسيمها وبيعها وما يستلزم من أعمال المرافق والبنية الأساسية، وإقامة المشروعات السكنية وبيعها أو تأجيرها.