بتسهيلات جديدة.. مصر تدرس تجديد مبادرة استيراد السيارات للمغتربين

كتبت- أسماء البتاكوشي:

في إطار اهتمام الحكومة بمتطلبات المصريين المقيمين بالخارج، كشف وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، عن أن وزارته تدرس حاليًا إمكانية تجديد مبادرة استيراد السيارات من الخارج دون رسوم جمركية، وهي المبادرة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من أبناء الجاليات المصرية حول العالم.

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الوزارة بصدد إدخال عدد من التسهيلات الجديدة، في مقدمتها إنشاء وحدة مخصصة لإصدار المستندات الرسمية داخل مقر وزارة الخارجية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع الإجراءات المرتبطة باستيراد السيارات، وتقليل الحاجة للتعامل المباشر مع السفارات والقنصليات في الخارج.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الوثائق الرسمية للمواطنين سيتم نقلها إلى مقر الوزارة في القاهرة للمراجعة والتصديق، ثم تُعاد إليهم عبر البريد، وهو ما يُسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بالإجراءات الورقية، لا سيما فيما يتعلق بملف السيارات والموافقات المرتبطة به.

وبخصوص المبادرة التي تسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات دون دفع جمارك مقابل وديعة دولارية تُرد بعد خمس سنوات، أكد عبد العاطي أن هذه المبادرة قيد الدراسة لإعادة تفعيلها أو تعديلها بما يلبي تطلعات الجاليات المصرية، في ظل استمرار الوزارة في استقبال مقترحات من المواطنين في الخارج لتحسين آلية التنفيذ.

كما لفت إلى أن التوجه الحكومي يهدف إلى دعم ارتباط المصريين بالخارج بالوطن من خلال تقديم خدمات عملية، من بينها تسهيلات تتعلق بالسيارات، وتسوية الموقف التجنيدي، وفتح فرص عمل جديدة خارج البلاد، إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأكد عبد العاطي أن عدد المصريين المقيمين في الخارج يتجاوز 10 ملايين، وربما يصل إلى 14 مليونًا، مما يحفّز الحكومة على التوسع في الخدمات الرقمية التي تخدم احتياجاتهم اليومية، وعلى رأسها تنظيم استيراد المركبات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.