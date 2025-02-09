من 2400 إلى 7000 جنيه.. تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ 2022

كتب- محمد أبو بكر:

قرر المجلس القومي للأجور؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025.

تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في مصر عدة زيادات منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ عند 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم بلغ 3500 جنيه في يناير 2024، قبل أن يصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا 7000 جنيه في مارس 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار مواكبة المتغيرات الاقتصادية المستمرة، حيث يُطبق الحد الأدنى الجديد وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

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