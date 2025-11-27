ارتفعت أسعار السكر، والأرز، والجبن الرومي، والبيض، والطاطم، والحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس 27-11-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الزيت والسكر والأرز واللحوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس