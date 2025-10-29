إعلان

صور.. عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير

كتب : منال المصري

03:08 م 29/10/2025

المتحف المصري الكبير

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أصدرت عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أبرز المشروعات الحضارية التي تقدمها مصر للعالم في العصر الحديث، وبوصفه أكبر متحف في العالم يعكس الحضارة المصرية القديمة.

وقال الدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، في بيان للوزارة اليوم، إن العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تضم 6 فئات من خام الذهب والفضة: «جنيه، 5جنيهات، و10 جنيهات، و25 جنيهًا، و50 جنيهًا، و100 جنيه»، تحمل كل منها تصميمًا فريدًا يبرز العناصر المعمارية والأثرية المميزة للمتحف، ومنها: «المسلة المعلقة، الواجهة والمدخل الرئيسي، مراكب الشمس، تمثال رمسيس، وقناع توت عنخ آمون الذهبي».

وأعرب عن تقديره للدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف لتعاونه المثمر والإيجابي، بما في ذلك التنسيق لإصدار شهادة مرفقة مع كل عملة، تتضمن المعلومات التاريخية للتصميم والمواصفات الفنية الخاصة بها.

وأكد جمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة الجديد، أنه تم إنتاج وتصنيع هذه المجموعة التذكارية المتميزة بالتعاون بين المصممين والمهندسين والعمالة الفنية المتخصصة بالمصلحة، وفق أعلى معايير الجودة والدقة الفنية.

وأضاف أنه سيتم إعلان موعد وأماكن طرح هذه الإصدارات المميزة، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا لسلسلة الإصدارات السابقة، التي وثقت مشروعات قومية كبرى مثل: قناة السويس الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، مبادرة «حياة كريمة».

