إعلان

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:57 م 22/10/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.32 % عند مستوى 37576 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14 %.


سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.58 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.4 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 822.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 هبط بنسبة 0.73 % عند مستوى 37698 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

لبورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي ختام جلسة اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا