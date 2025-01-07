مع إطلاق "تليفوني".. احذر مشاركة رقم الـ "IMEI" لهاتفك: 4 مخاطر كبيرة

كتبت- آية محمد:

عقب إصدار تطبيق "تليفوني" بدأ البعض على وسائل التواصل الاجتماعي في مشاركة رقم " IMEI" الخاص بهواتفهم مع الآخرين بسبب عدم امكانيتهم من تحميل التطبيق، ولذلك عدة مخاطر أوضحها خبراء في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، تحدثوا لمصراوي.

والـ" IMEI " هو اختصار لـ " International Mobile Equipment Identity " والتي تعني " الهوية الدولية للأجهزة المحمولة "، وهو رمز فريد مكون من 15 رقمًا، ويكون لدى كل هاتف ذكي في العالم رقم "IMEI" خاص به، ولا يمكن أن يتكرر في هاتف آخر.

ويقول أحمد صديق، الخبير في الذكاء الاصطناعي، حيث يقول إن مشاركة رقم الـ " IMEI " مع الآخرين قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة، منها:

- استخدامه في أنشطة غير قانونية:

حيث إنه يمكن لبعض الجهات غير الموثوقة استخدام رقم الـ " IMEI " لتسجيل أجهزة أخرى أو تزييف هوية جهاز جديد.

كما يمكن أن يستخدم الرقم في تهريب أو أنشطة إجرامية، وقد يؤدي ذلك إلى تتبع الجهاز واتهام صاحبه بأمور ليس له علاقة بها.

- حجب أو إيقاف الجهاز:

حيث إنه إذا حصل شخص ما على رقم الـ IMEI ، يمكنه الإبلاغ عن الجهاز على أنه مفقود أو مسروق، مما يؤدي إلى حظره عن طريق شركات الاتصالات، وسيصبح الجهاز غير قابل للاستخدام.

- التجسس أو التتبع:

قد يستخدم الرقم في اختراق الخصوصية أو التجسس على بيانات الجهاز إذا تم ربطه مع تقنيات معينة.

- إعادة برمجة الأجهزة:

ويمكن استخدام رقم " IMEI " لعمل استنساخ للجهاز أو إعادة برمجته، مما يؤدي إلى مشاكل قانونية ومالية.

وأوضح صديق، أن مشاركة رقم حساس مثل الـ " IMEI" على الإنترنت أشبه بنشر البيانات البنكية، ويجب أن يكون الناس أكثر حرصًا على بياناتهم الشخصية والتقنية، لأن استغلال مثل هذه البيانات قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وحذر صديق، من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد يُطلب فيها رقم الـ " IMEI" بحجة المساعدة في حل مشكلة ما.

وأضاف صديق، أن تطبيق “تليفوني” تابع لجهة معروفة وموثوقة، وبالتالي فهو آمن ولا داعي للقلق من استخدام رقم الـ " IMEI" به.

واتفق معه، محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، على أهمية الحذر في التعامل مع هذا الرقم، مشيرًا إلى أنه لا علاقة له بالبيانات الشخصية، لكنه قد يستغل بطرق غير صحيحة تؤثر على الهاتف ومستخدمه.

ونصح الحارثي، المواطنين بعدم مشاركة رقم الـ " IMEI " مع أي جهة غير معتمدة أو أفراد غير موثوقين.

وأوضح الحارثي، أن استخدام هذا الرقم يجب أن يكون مقتصرًا على التطبيقات الرسمية أو شركات الاتصالات المعتمدة.

وفيما يتعلق بتطبيق "تليفوني"، أكد الحارثي أن التطبيق آمن للاستخدام لأنه تطبيق رسمي صادر عن الدولة، مصمم لمساعدة المستخدمين في معرفة وسداد الضرائب المفروضة على هواتفهم المحمولة وتسجيلها، وبالتالي لا يشكل خطرًا على خصوصية المستخدمين عند تقديم رقم الـ " IMEI ".

وأكد الحارثي، على المواطنين عدم مشاركة أي معلومات تتعلق بأجهزتهم المحمولة إلا في حالات الضرورة القصوى ومع الجهات الرسمية فقط، وذلك لتجنب أي مخاطر.

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