خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار البيض والأسمنت وارتفاع اللحوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض، والأسمنت، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار المكرونة واللحوم اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء