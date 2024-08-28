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16 جنيها لكيلو الطماطم في سوق العبور اليوم الأربعاء

11:55 ص الأربعاء 28 أغسطس 2024

أسعار الطماطم والبطاطس

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كتبت - أمنية عاصم :

استقرت أسعار الخضروات الفاكهة ، وخلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 12 و20 جنيها.

البصل الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

البصل الأبيض بين 6 و 9 جنيهات.

الكوسة بين 15 جنيها و23 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و10 جنيها.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و16 جنيها.

الخيار البلدي بين 11 و13 جنيها،.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 30 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 11 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 3 و10 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.

اسعار الطماطم اسعار البطاطس أسعار الخضروات الفاكهة سوق العبور
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