خريطة الأسعار: تراجع أسعار الدواجن والحديد وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الدواجن والبيض، الحديد والأسمنت بينما ارتفعت أسعار اللحوم، العدس، الزيت ، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء وموقع سوق العبور، عاد سعر الذهب للارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تراجع أسعار الحديد يوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع اللحوم والعدس والزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف التعاملات