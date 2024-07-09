إعلان

BBC

تراجع أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:05 ص الثلاثاء 09 يوليه 2024

كرتونة البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 155.2 جنيه، بتراجع 59 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 158.24 جنيه، بتراجع 4.49 جنيه.

كرتونة البيض أسعار كرتونة البيض البيض البلدي البيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية اليوم الثلاثاء

إعلان

إعلان