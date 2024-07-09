ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والكوسة، والفاصوليا، والخيار الصوب، والبلدي، والبرتقال الصيفي في سوق العبور اليوم الثلاثاء، بينما تراجع سعر كيلو التفاح المصري، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البطاطس بين 12 و20 جنيها، بزيادة 2.5 جنيه.

البصل بين 4 و9 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 10 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6.5 و 7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و22 جنيها، بزيادة جنيهين.

تفاح مصري بين 15 و27 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.