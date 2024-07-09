أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و65 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 220 و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و 340 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.