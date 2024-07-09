ارتفاع اللحوم والعدس والزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كيلو الأرز، والفول، وزيت عباد الشمس، والسكر، واللحوم، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار كيلو الدقيق، والدواجن، والجبن الأبيض، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.82 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 54.01 جنيه، بزيادة 2.76 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.92 جنيه، بتراجع 35 جنيها.

لتر زيت عباد الشمس: 82.54 جنيه، بزيادة 13 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 36.77 جنيه، بزيادة 73 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.87 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 61.71 جنيه، بزيادة 3.91 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.74 جنيه، بتراجع 24 قرشا.

لتر زيت الذرة: 97.96 جنيه، بزيادة 1.89جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 388.7 جنيه، بزيادة 3.27 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.29جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الأرز السائب: 27.97 جنيه، بتراجع 38 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.19 جنيه، بزيادة 45 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 129.76 جنيه، بتراجع 3.28 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.94 جنيه، بزيادة 2.92 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.15 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 98.83 جنيه، بزيادة 2.64 جنيه