بعد ارتفاعه عالميا.. هل تتأثر أسعار الذهب بالسوق المحلي؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر جرام الذهب في مصر بنحو 50 جنيها في يومين، وذلك بعد ارتفاعه في البورصات العالمية، حسبما ذكر نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ووفق نجيب، صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3230 جنيها اليوم الأحد مقابل 3180 جنيها مساء الخميس الماضي.

وزادت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، مدفوعة بتوقعات بخفض مجلس البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بعد تباطؤ قطاع العمالة الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال تاي وونغ، من نيويورك لوكالة رويترز، إن بيانات سوق العمل الأمريكية والتي أوضحت تراجع طلبات الحصول على إعانة، تشير إلى أنه من المتوقع خفض معدل الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر المقبل.

وحسب وكالة رويترز، ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الأشخاص المسجلين في قوائم البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب نهاية يونيو، بما يتوافق مع التباطؤ التدريجي في سوق العمل.

توقعات سعر الذهب

توقع نجيب استمرار زيادة سعر الذهب بمصر في ظل توقعات بمزيد من ارتفاعه عالميا، مع ترقب لعمل البورصات العالمية غدا الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2392 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وعن حاله السوق المحلي حاليا، فإن الإقبال على الشراء هادئا إلى الآن مع حالة ضبابية هل سيحدث إقبال على الشراء مع تحرك السعر أم لا، حسبما ذكر نادي نجيب.