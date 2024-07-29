ماذا تفعل بعد نفاد باقة الإنترنت الأرضي قبل موعد تجديدها؟

كتب- علاء حجاج:

خدمة الإنترنت أصبحت خدمة اساسية لدى مختلف الأسر المصرية، حيث يتم الاستعانة به في التعلم والدراسة وكذلك العمل من المنزل بالاضافة الى كونه اداة رئيسية في وسائل الترفيه الرقمية الحديثة.

ويتعرض الكثير من المستخدمين لنفاد باقة الإنترنت المنزلي الخاص بهم قبل موعد تجديدها، ولذلك نوضح لكم في هذا التقرير الخطوات التي يمكن القيام بها بعد انتهاء الباقة قبل موعدها.

تمنح باقات الإنترنت الأرضي في شركات الاتصالات الأربعة "وي - فودافون - اورنج - اتصالات" مشتركيها فترة استخدام تصل لنحو شهر، ولكن قد تنفد الباقة الأساسية قبل حلول موعد تجديدها، وفي هذه الحالة يكون أمام المشترك خيارين وهما:

تجديد الباقة قبل موعد تجديدها الشهري وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني لشركة الاتصالات التابع لها العميل أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء بشرط وجود رصيد في حساب العميل.

شراء باقات أو سعات تحميل إضافية لمرة واحدة أو تجديدها بشكل شهري، وتختلف سعر وسعة الباقة الإضافية من شركة لأخرى.

وكانت شركات الاتصالات قد رفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تتراوح بين 30 و33% مطلع العام الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات 6 باقات بسعات تحميل وأسعار متنوعة لنظام الانترنت الارضي “وي سبيس” والذي تصل سرعة الإنترنت فيه لـ 30 ميجابت.

وتبدأ أسعار باقات الشركة المصرية للاتصالات من 160 جنيه وحتى 1050 جنيه، وبسعات تحميل تبدأ من 140 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت.

وتتيح شركة فودافون 4 باقات إنترنت أرضي بسعات تحميل مختلفة بسرعات تصل حتى 30 ميجابت في الثانية، وبأسعار تبدأ من 160 جنيه وحتى 650 جنيه.

تمنح شركة أورنج 6 باقات الانترنت الأرضي بسعات تحميل متنوعة بسرعات تصل حتى 30 ميجابت في الثانية، وتتراوح أسعار باقات اورنج بين 160 و800 جنيه، وبسعات تحميل تتراوح بين 140 جيجابايت وحتى 750 جيجابايت.

شركة اتصالات مصر e& تتيح باقات إنترنت منزلي متنوعة تصل لـ 4 باقات بسعات تحميل متنوعة تبدأ من 140 جيجابايت وحتى 600 جيجابايت بأسعار تتراوح بين 160 جنيه وحتى 650 جنيه شهرياً.