خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار اللحوم والحديد وقفزة جديدة في الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار اللحوم، المسلي الصناعي، والحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما تراجعت أسعار الدواجن بشكل طفيف مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والمسلى الصناعي اليوم الجمعة (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات