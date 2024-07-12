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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

11:04 ص الجمعة 12 يوليو 2024

أسعار الخضراوات والفاكهة

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البطاطس بين 12 و20 جنيها.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و15 جنيها.

الخيار البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و20 جنيها.

تفاح مصري بين 15 و31 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو

أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الفاكهة أسعار الخضروات الموقع الإلكتروني لسوق العبور سوق العبور
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