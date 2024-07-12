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أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

10:28 ص الجمعة 12 يوليو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض العادي باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 154.37 جنيه، بتراجع 85 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 158.48 جنيه، بزيادة 15 قرشا.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض مجلس الوزراء بوابة الأسعار المحلية
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