ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر في منتصف التعاملات، وصعد سعر الجرام 5 جنيهات مقارنة بأسعاره في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2173 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2786 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3714 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2401 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بانخفاض 0.59%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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