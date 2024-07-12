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BBC

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

10:42 ص الجمعة 12 يوليه 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 105.39 جنيه، بتراجع 23 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 89.98 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.03 جنيه بحد أقصى.

أسعار الدواجن بوابة أسعار مجلس الوزراء أسعار كيلو الدواجن البيضاء
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