رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع التنمية الصناعية تحديات مجتمع الأعمال

كتبت- شيرين صلاح:

قالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن للهيئة مجهودات في تسهيل إصدار التراخيص بالإضافة إلى تفعيل مكاتب الاعتماد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث زاد عددها من 8 مكاتب إلى 14 مكتب لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته، والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر.

جاء ذلك خلال استضافت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتنسيق من المهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بالجمعية، لبحث التيسيرات الجديدة المقدمة من الهيئة والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

تابعت ناهد يوسف في بيان اليوم الخميس، أن الهيئة من منوطة بتقديم شهادة معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة.

ولفتت إلى تواجد 11 مطورًا صناعياً لتطوير 15 منطقة صناعية ومنطقتين خدميتين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضافت يوسف دور المجمعات الصناعية والتي بلغت 16 مجمع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يقع في الإسكندرية مجمع صناعي "مرغم 2" ، مقدمة موجزا عن عدد الوحدات ومساحاتها ونسب تشغيلها.

وناقشت الجمعية مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين من ضمنها تداخل الاختصاصات والتشابكات بين الهيئة والجهات الإدارية الأخرى.

وأوضحت أن التسهيلات التى أبرمتها الهيئة مؤخراً على الاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، وعدت ببحث التحديات لإيجاد حلول على أرض الواقع.

واتفقت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إيجاد آلية للتواصل الدائم بين رئيس فرع الهيئة بالإسكندرية والجمعية للتعاون لحل مشاكل التراخيص للأعضاء.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية تسعى إلى تحسين مناخ الاعمال، وتستهدف توضيح التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال وإيصالها للجهات المَعنية، مشيداً بحِرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إزالة تلك المعوقات.