خريطة الأسعار: ارتفاع الحديد واللحوم والدواجن واستقرار الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد، واللحوم، والدواجن، بينما تراجع الأرز والفول في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

3 جنيهات تراجعا بأسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات

تراجع الأرز والفول وارتفاع اللحوم اليوم الخميس (موقع رسمي)