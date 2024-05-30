أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما تراجع سعر كيلو الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و69 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 155 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيها و 410 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و 206 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 110 جنيهات و290 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.