أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الطماطم والبصل والخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و14 جنيها.

البصل بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة بين 5 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البسلة بين 24 و26 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 5 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و21 جنيها.

الجوافة بين 15 و30 جنيها.