بعد انخفاضه.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2073 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2331 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 0.28%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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