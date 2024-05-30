3 جنيهات تراجعا بأسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البيض باختلاف نوعها خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 134.49 جنيه، بتراجع 3.12 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 142.06 جنيه، بتراجع 3.58 جنيه.