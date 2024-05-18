ارتفاع أسعار الأرز والزيت واللحوم اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

في حين ارتفعت أسعار الأرز والزيت واللحوم خلال تعاملات اليوم السبت تراجعت أسعار السكر والدواجن والجبن الرومي أسعار السلع الأساسية، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".



ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: سجل 34.66 جنيه، بزيادة 85 قرش.

كيلو الفول المعبأ: ارتفع إلى 55.87 جنيه، بزيادة 3.35 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: زاد إلى 27.35 جنيه، بزيادة 1.79 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: ارتفع إلى 92.75 جنيه، بزيادة 7.87 جنيه.



كيلو السكر المعبأ: انخفض إلى 35.06 جنيه، بتراجع 1.33 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: سجل 32.5 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: ارتفع إلى 67.1 جنيه، بزيادة 3.35 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): سجلت 5.83 جنيه، بزيادة 31 قرش.

لتر زيت الذرة: ارتفع إلى 116.71 جنيه، بزيادة 12.45 جنيه.



كيلو اللحوم الطازجة: قفز إلى 390.76 جنيه، بزيادة 15.55 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: انخفض إلى 100.51 جنيه، بتراجع 85 قرش.

كيلو الأرز السائب: سجل 28.07 جنيه، بتراجع 56 قرش.

كيلو الفول السائب: بلغ 42.13 جنيه، بتراجع 1.7 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: سجل 483.35 جنيه، بزيادة 5.47 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:انخفض إلى 251.56 جنيه، بتراجع 3.39 جنيه.

كيلو اللبن السائب: ارتفع إلى 30.16 جنيه، بزيادة 1.01 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: سجل 112.85 جنيه، بزيادة 13.74 جنيه.









