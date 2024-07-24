تراجع اللحوم والزيت والفول في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم :

تراجع سعر كيلو اللحوم، وزيت عباد الشمس، والفول المعبأ، والعدس، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الجبن الرومي وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.5 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 50.84 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.74 جنيه، بزيادة 15 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 77.3 جنيه، بتراجع 4.68 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.96 جنيه، بزيادة 44 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.22 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 56.5 جنيه، بتراجع 8.15 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.84 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 93.45 جنيه، بتراجع 1.8 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 386.12 جنيه، بتراجع 5.32 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.76 جنيه، بتراجع 85 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.56 جنيه، بزيادة 71 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.24 جنه، بزيادة 1.08 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 131.27 جنيه، بتراجع 4.78 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 255.04 جنيه، بزيادة 2.22 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.18 جنيه، بتراجع 8 قروش .

كيلو المسلى الصناعي: 91.44 جنيه، بتراجع 7.02 جنيه.