تراجع البصل والملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس بين 4 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 6 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض 9 جنيهات.

الكوسة بين 5 و 8 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و 15 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و 6.5 جنيه.

الملوخية بين7 و 9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و 10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و10 جنيهات.

البسلة بين 16 و22 جنيها، بانخفاض جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4.5 و 6.5 جنيه.

اليوسفي بين 4 جنيهات و14 جنيها، بزياده جنيه.

الليمون البلدي بين 14 و 20 جنيها، بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 10 جنيهات و 24 جنيها .