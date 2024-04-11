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ماذا حدث لسعر الذهب في ثاني أيام عيد الفطر بمنتصف التعاملات؟

12:34 م الخميس 11 أبريل 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، في ثاني أيام عيد الفطر، عند نفس أسعار بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2127 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2734 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3190 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3646 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2335 دولارا للأونصة، (الأوقية تعادل نحو جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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