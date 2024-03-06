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بعد زيادة سعر الدولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء يقفز بتعاملات المساء

05:52 م الأربعاء 06 مارس 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 150 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتخطى سعر الدولار في بعض البنوك 50 جنيها للبيع مع منتصف تعاملات اليوم بالتزامن مع رفع المركزي الفائدة.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم.

وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2033 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3050 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3486 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 24400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2141 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 0.61% خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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