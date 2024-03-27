سعر الدولار في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

يرصد مصراوي سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار ببداية التعاملات في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.