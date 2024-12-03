سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم :

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وارتفع الجرام بنحو 17 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2456 جنيها للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3158 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3685 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4211 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 2644 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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