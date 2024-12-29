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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والدواجن والذهب

02:12 م الأحد 29 ديسمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والحديد خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يعاود الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بشكل طفيف بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البصل .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار السكر والجبن الأبيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

خريطة الأسعار اليوم أسعار الحديد أسعار السلع الأساسية مجلس الوزراء أسعار البيض أسعار السمك أسعار الدواجن أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار السكر سعر الذهب
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