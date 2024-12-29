ارتفاع أسعار السكر والجبن الأبيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والسكر، والجبن الأبيض، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار اللحوم والعدس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.88 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.22 جنيه، بزيادة 2.09 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.11 جنيه، بزيادة 2.61 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.48 جنيه، بزيادة 84 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 37.13 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 33.09 جنيه، بزيادة 41 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 65.43 جنيه، بتراجع 1.19 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.55 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 111.92 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 407.18 جنيه، بتراجع 11.76 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.48 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.47 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 47.23 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 127.83 جنيه، بزيادة 11.57 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 245.78 جنيه، بتراجع 10.16 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.24 جنيه، بتراجع 1.49 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 109.78 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.