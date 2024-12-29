سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بمنتصف التعاملات اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية بورصات المعادن العالمية.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46 % إلى نحو 2621 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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