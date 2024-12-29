لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

10:37 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

أسعار الأسماك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و76 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و100 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 290 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات
مُكيف هواء كاد أن ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية
الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع