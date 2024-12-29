ارتفاع البصل .. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت الطماطم، والبصل، والكوسة، والباذنجان، والفلفل، والخيار البلدي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البطاطس بين 4.5 و 12 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

البصل الأحمر بين 9.5 جنيه و11.5 جنيهًا، بزيادة 50 قرشًا.

البصل الأبيض بين 9 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 10 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 13 و18 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 7 و11 جنيه.

يوسفي بين 5 و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 27 و45 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.