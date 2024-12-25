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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والزيت وارتفاع الذهب

01:27 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والزيت، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يصعد بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الزيت والعدس اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض أسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يرتفع اليوم بمنتصف تعاملات الأربعاء

خريطة الأسعار انخفاض الدواجن الزيت الذهب
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