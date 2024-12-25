ارتفاع الليمون.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي، والخيار البلدي، والجوافة، واليوسفي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت الكوسة، والباذنجان البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و6 جنيهات.

البطاطس بين 5.5 و11.5 جنيه.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و12 جنيها.

البصل الأبيض بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 و20 جنيهًا.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و18 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة بين 16 و24 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

بلح سيوي بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 6.5 و10.5 جنيه.

يوسفي بين 6 و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 26 و40 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات







