انخفاض أسعار الزيت والعدس اليوم الأربعاء بالأسواق

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والمسلى الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.32 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 54.26 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.52 جنيه، بتراجع 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 81.8 جنيه، بتراجع 1.01 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.3 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.86 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.11 جنيه، بتراجع 4.68 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.44 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 97.29 جنيه، بتراجع 3.13 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.67 جنيه، بزيادة 5.07 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 99.37 جنيه، بتراجع 2.02 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.28 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول السائب: 45.18 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 138.96 جنيه، بتراجع 6.44 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 264.52 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.69 جنيه، بتراجع 88 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 94.58 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.