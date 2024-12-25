سعر الذهب يرتفع اليوم بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلي 3735 إلى جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2617 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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